Questo pomeriggio alle 19.30 il Napoli è di scena allo stadio Dall’Ara di Bologna per la 33a giornata di Serie A. La sfida con i rossoblù dirà poco per la classifica, visto che gli azzurri sono rimasti senza concreti obiettivi, ma servirà a Gattuso per capire se il buono stato di forma dei suoi può continuare e anche se si commetteranno di nuovo gli stessi errori delle scorse gare.





Contro il Milan si è ancora visto un buon Napoli, padrone del gioco, che però è apparso poco cinico e cattivo sotto porta (le due reti sono poche rispetto alla mole di gioco creata) e colpito nelle uniche vere azioni avversarie. Quindi Bologna sarà il banco di prova per tentare di trasformare in oro i tanti attacchi e di riuscire a non subire gol, mantenendo alta la concentrazione in difesa per l’arco di tutti i novanta minuti.

Nel 4-3-3 di Gattuso ci saranno degli avvicendamenti rispetto alla partita di domenica sera. Nella retroguardia cambieranno il terzino sinistro e uno dei due centrali: Mario Rui e Maksimovic si accomoderanno in panchina per fare spazio a Hysaj e Manolas. La difesa è completata da Di Lorenzo e Koulibaly, formando la linea a quattro davanti ad Ospina.







A centrocampo si rivedrà dal primo minuto dopo due giornate Demme, squalificato prima e lasciato inizialmente a riposo dopo. Il tedesco prenderà il posto di Lobotka e si piazzerà al centro del terzetto, che vedrà Zielinski sul centrosinistra e probabilmente Fabian sul centrodestra, anche se lo spagnolo è tallonato da Elmas e Allan. In avanti cambiano due terzi del tridente: Callejon e Mertens faranno spazio a Politano e Milik, tutti e due alla ricerca di riscatto dopo le ultime uscite sottotono da parte loro. Come sempre il turnover non riguarda capitan Insigne, che sarà al suo posto di combattimento come ala sinistra, con il possibile avvicendamento con Lozano che avverrà nel secondo tempo.







Il Bologna di Mihajlovic arriva dal pareggio-beffa con il Parma (da 2-0 a 2-2 con i due gol subiti nei minuti di recupero). Il tecnico serbo schiererà i suoi con un 4-2-3-1 nel quale Svanberg e Medel hanno il compito di fare la voce grossa a centrocampo, mordendo i piedi buoni dei costruttori di gioco azzurri. In avanti il trio composto da Orsolini, Soriano e Sansone agirà dietro l’unica punta Barrow, autore di quattro reti nelle ultime cinque uscite.

PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyausi, Danilo, Denswil, Krejci; Svanberg, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

Salvatore Emmanuele Palumbo