Il viceministro Pierpaolo Sileri é intervenuto alla trasmissione “L’Italia s’é desta”, su Radio Cusano Campus, ed ha espresso la sua contrarietà “a dare i dati tutti i giorni”.

Sileri avrebbe anche potuto dirlo prima, ma comunque si domanda “chi sono queste persone positive”, se “sono persone sottoposte a screening, se sono persone che hanno fatto il test rapido e poi il tampone. E soprattutto se sono malati o sono solamente dei positivi”.







Poi aggiunge che se ogni giorno calano i ricoverati in terapia intensiva, bisogna esprimere “la realtà dei numeri”. Il calo dei pazienti ricoverati, quindi, è la dimostrazione che i “malati”, cioè quelli con sintomi, sono molto meno dei pazienti positivi. Arriva in seguito l’affermazione shock: “Bisognerebbe valutare anche chi sono coloro che sono deceduti. Ad esempio, ci sono state persone che sono state ricoverate dopo un incidente stradale e sono poi risultate positive al Covid”.







Viaggio nei documenti ufficiali

Il rapporto sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a COVID-19 in Italia viene aggiornato periodicamente da Epicentro, che si occupa dell’Epidemiologia della sanità pubblica per l’Istituto Superiore di Sanità.

Ci siamo andati a guardare l’aggiornamento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità “Epidemia Covid-19”, redatto al 14 luglio 2020, dove la pubblicazione rivela quanto segue: “Dall’inizio dell’epidemia alle ore 11 del 14 luglio 2020, sono stati riportati al sistema di sorveglianza 243.316 casi di COVID-19 diagnosticati dai laboratori di riferimento regionale come positivi per SARS-CoV–2 (1.467 casi in più rispetto al 7 luglio 2020) e 34.066 decessi (115 decessi in più rispetto al 7 luglio 2020).

La Tabella 2 mostra la distribuzione dei casi e dei decessi segnalati per sesso e fasce di età decennali. L’informazione sul sesso è nota per 243.297/243.316 casi; 131.598 casi sono di sesso femminile (54,1%). Nelle fasce di età 0-9, 10-19, 60-69 e 70-79 anni si osserva un numero maggiore di casi di sesso maschile rispetto a quello di casi di sesso femminile”.







Ora considerando questi dati, per avere un’idea completa della situazione siamo andati a vedere che l’ISTAT nelle “Indicazioni per la compilazione della scheda di morte”, sotto la voce “Indicazioni per la compilazione della parte A in presenza di COVID-19“, descrive quanto segue: Riportare sempre il COVID-19 – È importante riportare sempre l’informazione, confermata o sospetta, della presenza di COVID-19. Se si ritiene che il COVID19 abbia causato direttamente il decesso, riportare questa condizione in parte I, anche se non c’è una diagnosi confermata. Riportare comunque la condizione indicando “probabile” o “sospetta”. Valutare se il COVID-19 è una probabile o sospetta causa di morte sulla base delle conoscenze e valutazioni al momento della compilazione. Se si è a conoscenza del fatto che è stato eseguito un test per COVID-19 riportare sul certificato il risultato (per esempio “Test per COVID-19 positivo”). Evitare il termine coronavirus perché non è sufficientemente specifico, in quanto non identifica in modo univoco il virus responsabile di COVID-19.







Mentre analizzando l’infografica “Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia” al 9 luglio 2020, al punto 4 diagnosi di ricovero, possiamo leggere: “Nel 91,8% delle diagnosi di ricovero erano menzionate condizioni (per esempio polmonite, insufficienza respiratoria) o sintomi (per esempio, febbre, dispnea, tosse) compatibili con COVID-19“.





Dunque la domanda che ci poniamo è, se si richiama la parola “compatibile”, questa patologia è stata diagnosticata al 100% o no??

I nostri dubbi derivano dal fatto che in tutta Italia ed in altre parti del mondo, non solo le notizie riportate a mezzo stampa, ma anche alcuni studi di ricerca, hanno avvisato di casi di falsa positività, ma anche di falsa negatività, derivanti dallo strumento diagnostico per eccellenza: il tampone.

Andrea Ippolito