Apoteosi Juve Stabia che vince un match chiave rimontando dallo 0-2 al 3-2. Una sfida thrilling presa con i capelli grazie ai gol di Forte, Troest e Mallamo nella ripresa quando tutto sembrava finita. Stesso risultato dell’andata con il medesimo sviluppo della partita.

Gialloblù con tanta grinta nella ripresa dopo un primo tempo incolore chiuso in svantaggio per un gol causato da uno svarione difensivo di Tonucci. Poi il Chievo aveva trovato il raddoppio su rigore ma poi le vespe si sono scatenate trascinate da Forte, Troest e Mallamo.

Juve Stabia è al diciassettesimo posto a 41, a un punto dal Perugia e Pescara a 42, mentre Venezia e Cremonese sono a 44, Ascoli a 45. Venerdì prossimo i gialloblù andranno a Venezia per uno spareggio in chiave salvezza.

La partita

Entrambe le squadre si dispongono a specchio con il 4-3-3.

Primi dieci minuti di studio con squadre molto attente nelle marcature. Al 14′ incursione di Di Mariano sulla destra, buon cross in area, Semper smanaccia ma Bifulco sbaglia lo stop e non sfrutta l’occasione. Al 18′ ci prova Calò dalla distanza con conclusione alta.

Sul ribaltamento di fronte è Garritano del Chievo a impegnare Provedel. Al 20′ è Esposito a sfiorare la rete con un tiro a giro che centra il palo, la palla sbatte sulla schiena di Provedel e finisce in corner.

È il Chievo che ora alza il ritmo, a centrocampo la Juve Stabia non riesce a fare un filtro adeguato. Le vespe puntano sulle ripartenza restando schiacciate dietro per la pressione dei clivensi.

Al 33′ passa il Chievo: Tonucci commette uno strafalcione a centrocampo sbagliando un appoggio indietro, Diordjevic ne approfitta, si invola verso la porta e trafigge Provedel con una cannonata sotto la traversa per l’1-0. Al 42′ grande azione del Chievo sulla sinistra con Vignato che apparecchia un assist per Segre che però alza troppo la mira dal limite dell’area.

Nel recupero del primo tempo la Juve Stabia cerca di stringere i tempi: al 49′ Alluevi mette di testa alto su punizione di Calò. La prima frazione termina con il vantaggio degli ospiti. Poco gioco creato dalla Juve Stabia che non riesce a sfondare. Pesa come un macigno l’errore di Tonucci che ha portato al vantaggio del Chievo che dopo la rete ha controllato il match.

Al 10′ della ripresa mischia in area del Chievo ma la Juve Stabia non riesce a concludere una ghiotta occasione con Fazio. L’ingresso in campo di Calvano e Ricci ha dato nerbo ai locali.

Il Chievo si chiude e punta sul contropiede.

Al 25′ Calvano atterra Di Noia in area in un temerario recupero. L’arbitro ferma il gioco per un paio di minuti per lo scoppio di qualche petardo.

Al 28′ Djordjevic trasforma il penalty.

Al 30′ rigore per J.Stabia per fallo di mano di Di Noia in area Lo “squalo” Forte trasforma al 31′.

Al 38′ pareggio delle vespe : punizione di Calò e Troest risolve la mischia in area per il 2-2 . Al 41′ Mallamo in percussione segna il 3-2 con un sinistro in area.

Sono nove minuti di recupero con Juve Stabia in dieci per espulsione di Di Mariano.

È una sofferenza per le vespe che difendono a denti stretti il vantaggio vincendo per 3-2.

Le dichiarazioni del match winner Mallamo

“Una partita incredibile, abbiamo dimostrato grande carattere nel momento di difficoltà. Siamo venuti fuori da vera squadra, ci siamo demoralizzati dopo il loro primo vantaggio ma nella seconda parte della ripresa siamo venuti fuori. Sono tre punti fondamentali per la classifica e per affrontare con la giusta fiducia le tre finali che ci aspettano. Saranno gli scontri diretti a determinare la nostra salvezza, abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte. Abbiamo perso dei punti in modo ingenuo ma adesso vogliamo riprenderci tutto quello che meritavano. Stiamo crescendo a livello di prestazioni ed anche io personalmente sono felice per le due reti che mi hanno sbloccato in fase realizzativa. Dedica alla mia famiglia”.

Tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Provedel 6; Fazio 6.5 Tonucci 5 (7′ st Calvano 6.5) Troest 7 Allievi 6; Mastalli 6 (7′ st Ricci 6) Calò 6.5 Mallamo 8 (42′ Addae sv); Di Mariano 5.5 Forte 7.5 Bifulco 6 (18′ st Rossi 6). All.: Caserta 7.5.

Chievo Verona (4-3-3): Semper 5; Dickman 5.5 Leverbe 5 Rigione 5 Renzetti 5.5; Segre 5.5 (42′ st Grubac sv) Esposito 6 (42′ st Zuelli sv) Garritano 6 (23′ st Di Noia 5.5); Vignato 6 Djordjevic 7 Giaccherini 5.5 (36′ Ceter 5.5). All.: Aglietti 5.

Arbitro: Pezzuto di Lecce 6.5. Guardalinee: Affatato-Margani. Quarto uomo: Camplone di Pescara. Marcatori: 33′ pt Djordjevic (CV), 28′ st Djordjevic (CV,rig), 31′ st Forte (JS,rig.), 38′ st Troest (JS), 41′ st Mallamo (JS). Espulso: al 43′ st Di Mariano (JS) per doppia ammonizione Ammoniti: Garritano (CV), Di Mariano (JS), Ricci (JS), Djordjevic (CV), Di Noia (CV). Note: partita a porte chiuse. Angoli 4-2. Recupero: 4′ pt, 9′ st.

Domenico Ferraro