Che bella cosa, ritornare a parlare di calcio. Sì, a questo punto, è bello anche sentire (magari dissentire) con i soliti mai contenti che lottano strenuamente contro coloro che difendono tutto e tutti.





Non c’è da polemizzare, il diritto di critica è ammesso, basta che finalmente si parli di calcio… e poi c’è poco da criticare quando una società, da tanto tempo silenziosa, alla fine esce allo scoperto mettendo tutti a tacere con i fatti: Mazzamauro family 10 Amministrazione Comunale 0, questo è al momento il risultato parziale dell’incontro scontro tra le due forze che gestiscono il calcio e la cosa pubblica a Torre Annunziata. Sarebbe auspicabile, però, che chi gestisce (?) lo stadio, cercasse di trovare una soluzione al più presto, almeno per rifarsi un po’ dei punti persi finora, ma al momento il Giraud è ancora senza lavori in corso.

Ai tempi antichi Roma chiamò Quinto Fabio Massimo, poi soprannominato il temporeggiatore, per fronteggiare Annibale, ma il console non attaccava se non sporadicamente con piccole azioni di disturbo che non fiaccavano la resistenza delle truppe del cartaginese.







Qualcuno sta usando la stessa tattica? Spero di no, anche se, purtroppo i fatti parlano più di quanto non si sia detto.

Ora la Società è uscita allo scoperto: il nuovo Direttore Sportivo Musa è già al lavoro e cominciano anche a filtrare nuovi nomi per la goduria degli astanti nel piazzale ed a casa nei monitor. Sarà un bel Savoia sia in D che in Lega Pro e tanto basta, ma mi va di fare un annuncio a chi di dovere: “Fate presto se amate Torre Annunziata ed il Savoia”.

Ernesto Limito