Dopo il pareggio con annessa prestazione di certo non positiva contro il Bologna, il Napoli domani alle 19.30 al San Paolo affronta l’Udinese. Il match contro i bianconeri sarà il tentativo di tornare alla vittoria, dopo il doppio segno X arrivato con i felsinei e precedentemente con il Milan.





A cinque giornate dal termine del campionato gli azzurri si trovano al sesto posto in classifica, in coabitazione con il Milan, a quattro punti di distacco dalla Roma che li precede. La posizione finale non pregiudicherà la qualificazione nelle coppe europee, visto che, come noto, la conquista della Coppa Italia garantisce la partecipazione all’Europa League, però l’obiettivo è quello di concludere questa edizione della Serie A nel migliore dei modi. Il tutto anche per mantenere un buono stato di forma e arrivare in condizione alla partita che potrebbe anche valere una stagione, il ritorno degli ottavi di Champions con il Barcellona, in programma l’8 agosto.





Per la sfida ai friulani Gattuso continuerà nell’attuazione del turnover che sta caratterizzando la sua gestione della rosa nel post-lockdown. Se tra i pali ci dovrebbe essere la conferma di Ospina, la difesa vedrà il ritorno dal primo minuto di Koulibaly e Mario Rui, entrambi tenuti a riposo al Dall’Ara. La linea a quattro sarà completata da Hysaj, che prenderà il posto sulla fascia destra dello squalificato Di Lorenzo, e Manolas, che dovrebbe essere preferito a Maksimovic. Da segnalare il graditissimo ritorno tra i convocati di Kevin Malcuit, che manca dai terreni di gioco dallo scorso 27 ottobre, quando contro la Spal subì la rottura del crociato del ginocchio destro.

In mediana ballottaggio tra Demme e Lobotka, con il tedesco leggermente favorito e quindi probabile titolare in regia. Come mezzali agiranno Zielinski e Fabian Ruiz (anche lui rientrante da titolare). In attacco ci sarà il totale ricambio del tridente: Gattuso archivia l’esperimento del terzetto Lozano-Milik-Politano, che non ha portato i risultati sperati, e dà spazio agli storici Callejon, Mertens e Insigne.





L’Udinese arriva all’ombra del Vesuvio da quintultima, ma con una classifica relativamente tranquilla. La terzultima e la quartultima, Lecce e Genoa, distano rispettivamente sei e sette punti e con cinque gare da giocare la squadra di Gotti non può dirsi ufficialmente salva, ma è inverosimile una discesa in graduatoria, anche considerando che in questa giornata ci sarà lo scontro diretto proprio tra liguri e pugliesi. Il tecnico dovrà fare a meno di Jajalo (campionato finito) e Teodorczyk, oltre a Mandragora, che tre settimane fa ha subito anche lui la rottura del crociato e ne avrà per diversi mesi. Nel 3-5-2 che sarà in campo, vedremo Fofana e De Paul ai fianchi di Walace a centrocampo e la coppia d’attacco Nestorovski-Lasagna.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Beca; Nestorovski, Lasagna. All. Gotti

Salvatore Emmanuele Palumbo