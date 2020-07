Venerdì 10 luglio – 0,35% – 7 contagiati

Sabato 11 luglio – 0,24% – 3 contagiati

Domenica 12 luglio – 1,32% – 7 contagiati

Lunedì 13 luglio – 0 contagiati

Martedì 14 luglio – 0,43% – 8 contagiati

Mercoledì 15 luglio – 0,32% – 4 contagiati

Giovedì 16 luglio – 0,70% – 12 contagiati

Venerdì 17 luglio – 0,96% – 15 contagiati

Sabato 18 luglio – 0,63% – 9 contagiati

Domenica 19 luglio – 2,17% – 6 contagiati

I quattro mini focolai in Campania, uno per provincia escludendo Benevento, sembrano essere sotto controllo. Ormai in fase di spegnimento quello di Mondragone che ha riportato più di 90 contagiati in particolare nei palazzi ex Cirio.

Non destano più particolare preoccupazione anche i due allarmi stattati nelle scorse settimane, prima nell’avellinese nella valle del Serino, e successivamente nel quartiere Carmine a Salerno. Resta ancora sotto osservazione il focolaio scoppiato a Napoli nel campo Rom di Secondigliano.





Eppure il contagio continua a riportare nuovi casi. L’analisi di pochi tamponi di certo non depone favorevolmente con una percentuale sulle ultime 24 ore analizzate che si impenna in maniera importante.

In Campania restano 34 le persone con sintomi da coronavirus ricoverate nelle strutture regionali, sono calate di dieci unità rispetto al giorno precedente.

Buone notizie anche dalle terapie intensive che restano vuote. In isolamento domiciliare sono ad oggi 260 persone, diciotto casi in più. Sono quindi 294 in totale i positivi.