Un incidente sull’autostrada A3, Napoli-Salerno ha bloccato il traffico per un paio di ore sul tratto interessato.

Mancavano pochi minuti alle 9 di questa mattina, Autostrade comunica le 8,54 per la precisione, quando, qualche chilometro dopo il casello di Angri, prima della piccola galleria che immette verso la barriera di Nocera Inferiore, in direzione Salerno, un automobile ha perso il controllo nella curva che precede i tratto di galleria e si è ribaltata coinvolgendo anche un altro veicolo.





Sul posto carabinieri, Vigili del Fuoco e 118. Traffico in tilt fino alla rimozione del veicolo da parte del personale addetto all’operazione di messa in sicurezza.

Al momento non ci sono notizie su eventuali feriti, ma non sembrerebbero esserci feriti gravi.