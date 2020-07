Si concluderà giovedì 23 luglio a Positano, presso Music On The Rocks, con Anfisa Letyago, l’itinerario di TIMELESS – L’Italia attraverso un viaggio musicale, il tour di dj set che gli organizzatori del NAMELESS MUSIC FESTIVAL, tra i più importanti eventi di musica elettronica e non solo a livello nazionale e internazionale, hanno inaugurato venerdì 03 luglio, uno show in streaming diviso in 7 tappe che ha toccato alcuni dei luoghi simbolo della storia della cultura italiana. Ogni dj set è stato trasmesso sulla pagina Facebook del Festival alle 19:00 e caricato in seguito sul canale YouTube.







La prima tappa si è tenuta venerdì 03 luglio a Varenna (LC), presso Villa Cipressi, e ha avuto come protagonisti Merk & Kremont. Martedì 7 luglio, la consolle si è spostata al Museo Egizio di Torino con Edmmaro, per poi giungere giovedì 9 luglio a Milano, dove Crookers, uno dei nomi più importanti della scena hip hop internazionale, ha scosso Piazza Duomo trasmettendo tutta l’energia della sua musica. La quarta tappa ha invece avuto luogo martedì 14 luglio a Venezia, sulla terrazza panoramica della Collezione Peggy Guggenheim: per l’occasione, Benny Benassi, punto di riferimento per la musica elettronica nel mondo, ha regalato al pubblico uno show imperdibile, impreziosito da una location suggestiva e all’avanguardia. Il viaggio di TIMELESS è proseguito giovedì 16 luglio a Bologna, presso i Bagni di Mario, con l’esibizione del dj e produttore discografico Rudeejay. Il fascino della Città Eterna, invece, impreziosirà l’esibizione di Claudio Coccoluto, tra i più apprezzati dj a livello nazionale e non solo, che si terrà martedì 21 luglio a Roma, presso la Terrazza Molinari. Il gran finale è previsto per giovedì 23 luglio a Positano, presso Music on the Rocks. I colori della costiera amalfitana faranno da sfondo all’incredibile esibizione della talentuosa dj siberiana Anfisa Letyago, che con la sua musica regalerà al tour una conclusione di tutto rispetto.







TIMELESS nasce dagli organizzatori di NAMELESS MUSIC FESTIVAL, che hanno scelto di continuare a supportare gli artisti e promuovere la musica in tutta Italia in collaborazione con MOLINARI e KLEINRUSSO. La notizia arriva a poche settimane dall’annuncio del rinvio dell’ottava edizione del Festival, che si svolgerà dal 29 maggio al 1° giugno 2021 ad Annone Brianza (LC).

L’obiettivo dell’iniziativa è coniugare la musica, elemento fondamentale di una nazione basata su un alto valore artistico, culturale e creativo, con la bellezza di luoghi iconici per la cultura italiana, in una forma più intima e suggestiva. TIMELESS è un viaggio musicale, un veicolo digitale che attraversa le bellezze della nostra penisola, mostrandole in un’atmosfera unica ed emozionante. Ogni tappa vuole portare alla scoperta di una location simbolo del patrimonio artistico e culturale italiano, ricreando un ritratto forte, perfettamente descritto dalle riprese studiate ad hoc, in momenti riservati e inaccessibili al pubblico. L’intento è quello di stimolare la curiosità degli utenti, trasportandoli digitalmente all’interno di posti unici, in una situazione completamente anticonvenzionale, plasmando l’utilizzatore ad una completa immersione musicale e culturale.







Ciascun appuntamento prevede il dj set di alcuni degli artisti che hanno scelto di collaborare all’iniziativa e che, forti dell’esperienza, del valore e dell’ingegno musicale, avvalorano il progetto rendendolo autentico e originale.

Ad accompagnare NAMELESS in questo percorso sono ancora una volta MOLINARI e KLEINRUSSO, con cui il festival porta avanti una collaborazione proficua da ormai 4 anni e con cui ha instaurato un rapporto consolidato basato su stima reciproca e professionalità. Partner ufficiale di TIMELESS – L’Italia attraverso un viaggio musicale, MOLINARI ha così scelto di continuare a promuovere e supportare la musica su tutto il territorio italiano.