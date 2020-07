Sotto un sole che non dava tregua, s’è svolto il flash mob a Torre Annunziata davanti il vecchio Ospedale Civile per dare voce ad un’esigenza vitale che s’è venuta a creare per la chiusura del pronto soccorso all’Ospedale di contrada Lenze a Boscotrecase.





La protesta era stata organizzata in occasione della visita all’ex ospedale civile da parte del governatore della Campania Vincenzo De Luca che avrebbe dovuto presenziare all’inaugurazione del Centro di Formazione e Simulazione avanzata Archimede. Il governatore in effetti non è poi arrivato.

Tra i promotori della manifestazione di dissenso anche Catena Rosa, il gruppo creato da Ada Ferri che sta portando avanti, da tempo, una battaglia in difesa della salute delle donne che incontrano non poche difficoltà per la chiusura del reparto ginecologico presso l’ospedale di riferimento, appunto il S. Anna e SS. Maria della neve. “Riportare nell’ospedale di Boscotrecase – ha affermato proprio Ada Ferri – il reparto di ginecologia e maternità. Questo va aldilà del semplice fatto che non nascono più cittadini a Torre Annunziata, ma che è una struttura essenziale per le donne del territorio che spesso per avere una visita ginecologica sono costrette ad aspettare mesi e recarsi al Bottazzi a Torre del Greco”.







Ci si aspettava poca presenza, ma al contrario, molti sono stati gli intervenuti e molte le richieste avanzate al sindaco Vincenzo Ascione che, in mancanza del Presidente De Luca, ha interloquito con alcuni dei presenti.

Non va taciuto un intervento corale di un gruppo che ha stigmatizzato con forza le carenze della città.

Il sindaco, infine, ha proposto di organizzare un incontro con il direttore sanitario per una delegazione di cittadini. Sarà un primo passo verso una maggiore presenza dei cittadini nel rivendicare le mille cose che mancano alla città e forse si apre un nuovo capitolo, Torre non molla.

Nel frattempo nel vecchio Ospedale l’inaugurazione si è svolta creando a Torre Annunziata un centro di primo livello per la formazione professionale per tutti i medici del Sud.

Ernesto Limito