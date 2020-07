E’ Conca della Campania, in provincia di Caserta, paesino di 1200 anime a preoccupare nelle ultime ore per un probabile nuovo focolaio epidemico.





Sono 6 i casi di positività al virus accertati e 15 le persone messe in quarantena, mentre si attende dalla Asl l’esito di altri 7 tamponi praticati ai familiari venuti a contatto con i contagiati.

Nel comune dell’Alto Casertano tutto sarebbe partito da una badante dell’Est Europa che ha contagiato l’anziano che accudiva.

Gioco facile per il Covid passare ai familiari del contagiato tanto da far scattare l’allarme nella piccola comunità. Il sindaco David Simone ha sospeso d’urgenza la fiera settimanale prevista per oggi.





La badante, soccorsa dal 118 per problemi respiratori a Caianello, è ricoverata nel Covid Hospital di Maddaloni, le sue condizioni sono in miglioramento. Tutti gli altri contagiati sono invece asintomatici.