“Faccio un appello ai sindaci: bisogna mandare i vigili urbani a chiudere i negozi nei quali si trovano commessi o clienti privi di mascherina. Non è più tempo di sottovalutazioni”. Così il governatore De Luca sul suo canale social.





“Ci sono giovani che pensano che il problema non esista più. Questa è una posizione irresponsabile. Si può convivere con il virus, ma occorre senso di responsabilità da parte di tutti”. Ha sottolineato poi il presidente della giunta regionale.La situazione è sostanzialmente sotto controllo dice De Luca, ma allo stesso tempo con questa affermazione paventa ancora una stretta sulle libertà raggiunte con tanta fatica nella lotta contro il Covid-19.





“Credo che sia arrivato il momento di prendere misure anche repressive, a penalizzare chi non rispetta le regole elementari. Si può convivere con l’apertura delle attività economiche a condizione che ci sia senso di responsabilità da parte di tutti, a cominciare da me, che giro con la mascherina che sembro Tutankhamon. Se portiamo la mascherina e ci laviamo spesso le mani possiamo convivere altrimenti faremo fatica ad arrivare settembre”.