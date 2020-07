Il Basket Scafati 1969 rende noto che allo stato non esiste ancora nessun contratto che leghi la società ad un main sponsor.

Al momento, infatti, il prestigioso marchio di abbigliamento sportivo Givova non ha ancora confermato la propria partnership al fianco del sodalizio dell’Agro, dopo ben nove anni continuativi ed ininterrotti di affiancamento.

In attesa che eventuali nuovi sviluppi della trattativa vadano nell’auspicata direzione di conferma del connubio tra l’azienda Givova e il team di Viale Della Gloria anche per il futuro, gli uffici dirigenziali e marketing sono già al lavoro per individuare nuove aziende disposte ad abbinare il proprio brand ai colori gialloblù e fungere quindi da main sponsor per la prossima stagione agonistica nel campionato di serie A2 2020/2021.