In laguna con furore: questo il mantra della Juve Stabia per la trasferta al “Penzo” di Venezia (a porte chiuse) contro i veneti di mister Dionisi.

Dopo la remuntada contro il Chievo, culminata con la vittoria per 3-2 a seguito di una partita all’insegna delle palpitanti emozioni, le vespe ritornano in trasferta alla ricerca di quella vittoria corsara che manca da oltre sette mesi. Infatti, si deve andare molto indietro nel tempo ed il tasto “rewind” della memoria ci riporta alla trasferta vincente (13 dicembre 2019), sempre in terra veneta, contro il Chievo per 3-2, identico punteggio dell’ultimo match contro i clivensi al “Menti’.







Quando mancano tre giornate al termine della regular season, i gialloblù sono padroni del proprio destino: infatti, a 41 punti al diciassettesimo posto, sono attesi da tre spareggi anticipati contro Venezia (a 44), Cremonese (a 44) e Cosenza ( a 37). Con tre vittorie gli uomini di Caserta andrebbero a 50 punti e sarebbero fuori dalle zone calde ed irraggiungibili da almeno due contendenti che ora li sopravanzano, in considerazione che il Venezia deve giocare all’ultima in casa contro il Perugia (a 42).

Con la classifica attuale, la Juve Stabia sarebbe costretta allo spareggio playout contro il Pescara che e’ sedicesimo (a 42 punti), in svantaggio rispetto all’appaiato Perugia per gli scontri diretti. Chiaramente le vespe devono affrontare queste sfide decisive step by step, gestendo energie fisiche e mentali.

Dopo la trasferta di venerdì a Venezia, giocheranno in casa contro la Cremonesi lunedì 27 alle ore e poi venerdì prossimo a Cosenza. Quindi ben tre partite in soli otto giorni per giocare la permanenza in cadetteria.





Il Venezia è reduce da tre risultati positivi di fila: vittoria in trasferta contro lo Spezia all’ultima e due pari con Pescara e Benevento. All’andata la Juve Stabia vinse in casa per 2-0. Per il match contro i lagunari mister Caserta recupera da squalifica sia il difensore Vitiello che l’attaccante Canotto, mentre out per squalifica sarà l’ex Di Mariano. Da valutare le condizioni di Mezavilla, Cissè ed Elia, non convocati nelle ultime partite. Particolarmente in forma il bomber Francesco Forte che, con il gol al Chievo, è a quota 17 reti con l’attaccante del Trapani Pettinari, a una sola lunghezza dai capo cannonieri Simy (Crotone) e Iemmello (Perugia) in classifica marcatori.

Nell’intervista post match, lo “squalo” stabiese ha rimarcato la sua convinzione nella salvezza della squadra campana, anteponendola ai suoi obiettivi realizzativi. Da sottolineare anche la propensione all’assist del bomber, che ha servito di precisione Mallamo per il gol da match winner contro il Chievo con una stilettata di sinistro.





Salgono anche le quotazioni di Giacomo Calò che ha raggiunto quota 14 come assist, risultando il top di categoria, e quelle di Alessandro Mastalli, il giovane capitano che ha offerte prove dopo il ritorno in campo da infortunio.

Per quanto concerne i prossimi avversari, il Venezia pratica il 4-3-1-2 con il rifinitore Aramu dietro le punte Capello e Longo. Nelle ultime undici partite in casa i neroverdi hanno vinto in casa solo con l’Ascoli per 2-1 lo scorso 26 maggio. La Juve Stabia cerca il quarto risultato utile consecutivo post lockdown. Nell’ultima trasferta a Frosinone, finita 2-2, le vespe disputarono una prova magistrale e avrebbero meritato la posta piena se non fosse stato per qualche decisione arbitrale poco fortunata nei loro confronti. In questa stagione i gialloblù hanno vinto solo due match in trasferta: a Trapani e contro il Chievo Verona.

Domenico Ferraro