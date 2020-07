Trasferta emiliana per il Napoli alla quartultima giornata di campionato. Gli azzurri domani alle 19.30 avranno di fronte il Parma. Per Gattuso in questa sfida ci sarà l’incognita relativa al centravanti.







La vittoria contro l’Udinese della scorsa domenica ha portato in eredità la squalifica di Milik, che era diffidato ed è stato ammonito, e l’infortunio di Mertens, colpito duro da Becao e uscito dal campo con un trauma contusivo al gluteo destro. Nulla di particolarmente grave quindi per l’attaccante belga, che figura nella lista dei convocati per il match di domani, ma con molta probabilità sarà risparmiato dall’impegno da Gattuso. Il tecnico senz’altro non vorrà rischiare un peggioramento delle condizioni in vista dell’8 agosto, quando il Napoli se la vedrà con il Barcellona.

Considerando anche l’infortunio di Llorente, non c’è in un rosa una vera prima punta da poter schierare. Ecco perché Gattuso sta pensando di dare una chance al centro dell’attacco a Lozano, che tra i calciatori offensivi è forse quello che più può adattarsi a giocare in mezzo e svolgere il compito di falso nueve. Il tridente per gli altri due posti vedrà la riconferma di Insigne e la promozione dal primo minuto di Politano, dopo la grande rete che ha permesso di battere l’Udinese nel recupero.





Per quanto riguarda il resto della formazione, continua l’alternanza tra gli uomini disponibili. Con Ospina non convocato per un affaticamento muscolare occorso nell’ultimo allenamento, l’estremo difensore sarà Meret, protetto dalla linea a quattro che vedrà il ritorno di Di Lorenzo sulla fascia destra e di Maksimovic al fianco di Koulibaly, con Mario Rui ad agire come terzino sinistro. Per il centrocampo, Lobotka tornerà a sedere in panchina, lasciando spazio a Demme come vertice basso. Ai fianchi del tedesco ci saranno Fabian Ruiz ed Elmas: tirerà il fiato Zielinski, quasi sempre titolare da quando si è ripresa la stagione.

Anche il Parma, come il Napoli, non ha più granché da chiedere a queste ultime partite di campionato. I gialloblù sono matematicamente fuori dalle coppe europee e in posizione molto tranquilla per la salvezza. Mister D’Aversa sì affiderà come sempre all’ex Sepe a difesa della porta e schiererà i suoi con un 4-3-3. La difesa sarà priva di due elementi importanti come Gagliolo e Bruno Alves che saranno rimpiazzati da Pezzella e Dermaku. Regia nelle mani di Brugman, mentre in avanti possibile l’utilizzo di Caprari con Kulisevski e Gervinho.







PROBABILI FORMAZIONI

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulisevski, Caprari, Gervinho. All. D’Aversa

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso

Salvatore Emmanuele Palumbo