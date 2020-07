A Capri torna l’allarme coronavirus. A poche ore dalla notizia riguardante il fatto che le autorità dell’isola hanno ordinato ai cittadini di indossare la mascherina anche negli spazi aperti, è stato reso noto che tre giovani in vacanza nell’ultimo fine settimana nell’isola di Capri sono risultati positivi.





I tre giovani facevano parte di una comitiva di otto ragazzi, quattro ragazzi e quattro ragazze, che hanno soggiornato in una casa vacanza dell’isola. L’Asl ha fatto sapere che l’indagine epidemiologica è in corso per tracciare i movimenti e individuare eventuali contatti stretti.







I tamponi sono stati effettuati a Roma, al rientro dei ragazzi poiché uno dei turisti aveva la febbre. Si sta cercando ora di ricostruire anche il percorso di una ragazza del gruppo che prima di giungere a Capri potrebbe essere stata in un’altra località balneare campana.