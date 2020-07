“Siamo giunti al traguardo, 21 nuovi dipendenti nel Comune di Castellammare! Si sono conclusi ieri sera gli ultimi colloqui dei concorsi pubblici per la selezione di 21 figure professionali che andranno a rinnovare e rivitalizzare la nostra macchina comunale, da decenni ormai ingolfata e obsoleta”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.







“Erano 35 anni – ha continuato Cimmino – che al Comune di Castellammare non si svolgeva un concorso pubblico, un’opportunità unica per giovani e meno giovani che si sono messi alla prova sulla base della competenza e della meritocrazia. Una straordinaria avventura che ci ha visti protagonisti di una svolta storica per il nostro Comune e per l’intera città di Castellammare, che può finalmente avvalersi di nuove eccellenti leve al servizio di tutti i cittadini stabiesi”.