Nel contesto della situazione economica e sociale determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19, il Comune di Gragnano, intende sostenere le famiglie che vorranno utilizzare i servizi dei Centri Estivi per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni nel periodo del mese di agosto e fino al 13 settembre, attraverso l’erogazione di un bonus economico “una tantum” del valore di 300 euro che potrà essere utilizzato per sostenere la frequenza dei centri estivi inseriti nell’elenco dei soggetti prestatori del Comune di cui alla determinazione Dirigenziale RG n. 972 del 17.07.2020.





Possono presentare richiesta per ottenere il bonus economico i nuclei familiari residenti nel Comune di Gragnano con bambini e ragazzi di età compresa in quella indicata. Saranno le famiglie a scegliere il centro estivo a cui aderire.

Tempi e Modalità di presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 24 luglio 2020 ore 12:00 secondo la seguente modalità di trasmissione:

– consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Gragnano con sede in Via Vittorio Veneto n. 15, in orario di ricezione al pubblico (Lun-Mer dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle 17:30 e Ven dalle ore 09:00 alle 12:00);

– invio istanza a mezzo PEC all’indirizzo servizialcittadino@pec.comune.gragnano.na.it





“Arriva alle famiglie un aiuto concreto, sia economico che logistico, specialmente per i nuclei dove i genitori sono dovuti tornare a lavoro. Un’occasione – assessore politiche sociali Aniello D’Auria – anche per i ragazzi di vivere dopo un lungo periodo di lockdown una esperienza di socializzazione ed inclusione in sicurezza, nel rispetto di tutte le normative”.