Lo smartphone è il nostro compagno di viaggio e avventure in ogni occasione. Ormai è utilizzato da ogni generazione e soprattutto in ogni momento. Ricerche online, shopping, navigazione dei portali, social ma soprattutto il desiderio di divertimento sono i fattori che ci spingono ad utilizzare sempre più spesso lo smartphone.

Fatta questa premessa, vediamo quali sono i giochi più gettonati, partendo dal presupposto che l’offerta è talmente variegata che è impossibile non trovare qualcosa che sia in grado di soddisfarci. Che il nostro riferimento sia la rete o il passaggio dallo store poco cambia, tra i giochi più amati ci sono di certi quelli con le carte: scopa, asso piglia tutto, briscola.

Nella versione digitale si può contare su una grafica coinvolgente e la possibilità di giocare con amici o persone provenienti da tutto il mondo dona al gioco una marcia in più. Tra l’altro l’aggiunzione di una chat rende ancora più realistica l’esperienza ludica.

Altri giochi in voga sono quelli classici che non passano mai di moda come quelli da tavola, che prevedono l’utilizzo di dadi o pedine, ma non mancano anche i giochi di strategia come monopoly, dama, scacchi, forza quattro, il risiko, indovina chi, l’impiccato e battaglia navale.

Se siamo malinconici e alla ricerca di giochi che hanno segnato la nostra infanzia, possiamo contare su pacman e tetris. Non mancano anche i titoli che vedono protagonisti i personaggi dei videogiochi più famosi: Mario e Luigi Bros, Donkey Kong, Lara Croft e i supereroi della Marvel che spesso e volentieri dominano la scena. E se un tempo sotto l’ombrellone si usava il cruciverba e le parole crociate, i tempi sono cambiati ma non tanto. Infatti, anche online ritroviamo puzzle, sudoku, rebus e indovinelli.

Per gli amanti dei giochi a premi non mancano i portali da casinò. Anche qui quelli più apprezzati sono gli stessi delle sale da gioco fisiche, come le roulette che da mobile appaiono anch’esse molto curate e sono ideate per regalare all’utente esperienze immersive. Anche le slot machine online si arricchiscono di tanti temi e, grazie a siti specializzati nel fornire indicazioni al riguardo, è possibile capire quali sono quelle più vantaggiose anche in termini di promo e bonus.

Tutti i giochi online offrono il vantaggio di poter accedere in ogni momento e di rilassarsi ovunque ci si trovi. Inoltre, negli ultimi anni non sono stati pochi i passi avanti che hanno permesso alla tecnologia di dare un contributo rilevante in questo settore. I portali di gioco e le app sono ottimizzate per garantire una qualità alta del gioco e una resa visiva impeccabile. Oggi si può contare anche su effetti 3d e realtà aumentata che portano l’utente a sentirsi parte integrante del gioco. Mediante la realtà virtuale, inoltre, il giocatore riceve stimoli sensoriali che lo proiettano all’interno del gioco. Chissà quali altri passi avanti ci saranno se continueremo in questa direzione.