“Se il clima nel Paese rimane quello attuale, di totale deresponsabilizzazione, noi non arriviamo nemmeno a settembre. Troppa rilassatezza in giro. Servono comportamenti più responsabili”. Così il governatore sulla sua pagina Facebook.





Per De Luca il presupposto per governare l’attuale situazione sino alla prossima primavera, quando molto probabilmente ci sarà la disponibilità di un vaccino, è la responsabilizzazione dei cittadini e controllo rigoroso delle frontiere. “Ad oggi – ha sottolineato – non abbiamo né l’una, né l’altra delle situazioni”.

Ed in effetti l’uso della mascherina, nei luoghi chiusi e negli assembramenti, e il lavaggio frequente delle mani, sono fattori indispensabili. “Bisogna che i nostri concittadini si convincano: o facciamo un piccolo sacrificio tutti, oppure avremo problemi”.





La preoccupazione maggiore è relativa alla ripartenza dell’anno scolastico. “Ci stiamo preparando a 180.000 tamponi per tutto il personale scolastico. Non so che combinerà il ministero della pubblica istruzione, che dio ce la mandi buona. Noi – ha concluso – dobbiamo essere pronti a mandare i nostri ragazzi a scuola in sicurezza”.

E infine l’annuncio di un in incontro che si terrà sabato mattina con la task force per una valutazione al fine di decidere se introdurre ulteriori misure di prevenzione del contagio.