E’ online il video di “Desideri” (Virgin Records/Universal Music Italia), il nuovo singolo di YaMatt, giovane rapper creativo e videomaker che ha fatto parlare di sé partecipando al talent “Amici” condotto da Maria De Filippi con il singolo “Leone” ad oggi a quasi 79.000 visualizzazioni su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=SoVHEltCsyo) e a più di 66.000 stream su Spotify.

“Desideri”, scritto interamente da YaMatt e prodotto da Riccardo Sciré (già al fianco di Elettra Lamborghini ed Elodie), parte con un riff di pianoforte che si inserisce subito nel groove di basso e si alterna alle parole del cantato: “Ho desideri nella testa che vorrei capire, ho desideri nella testa che ti vorrei dire, ho desideri nella testa non posso dormire, ho desideri nella testa che…”.







“Desideri” è il secondo brano che YaMatt pubblica per Virgin Records dopo che il singolo precedente “Nikes” (https://www.youtube.com/watch?v=rmEGIgnXnlQ).

Matteo Filippo Galvani, in arte YaMatt, nasce a Magenta nel 1997, studia al Liceo Artistico Multimediale alle Orsoline di San Carlo a Milano. Nel 2013 fonda la band Mad&Bros dove, oltre a scrivere e suonare, produce in prima persona il primo video della band e ha modo di sperimentare le sue abilità di videomaker. Tre anni dopo vive la sua prima esperienza come assistente alla regia per la società di produzione YouNuts! sui set dei videoclip di Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Salmo, Elio e le Storie Tese, Clementino, Thegiornalisti, Gemitaiz, Nitro e Jovanotti. Nel 2017 ha preso parte, in veste di attore, alle riprese del videoclip di “Fenomeno” di Fabri Fibra. Nel 2018 avvia la sua carriera da solista con lo pseudonimo di YaMatt e pubblica tre brani: “Selvaggi”(https://www.youtube.com/watch?v=EatUS2yAUOk),”Leone”(https://www.youtube.com/watch?v=SoVHEltCsyo) e “Fuorilegge” di cui, oltre che autore è anche regista dei relativi videoclip. Nel 2019 Virgin Records si interessa al suo talento e firma il giovane rapper creativo e videomaker.