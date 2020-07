Mentre continua la “conta” frenetica dei casi, senza comunicare se sono effettivamente malati o meno, l’immunologo svizzero Beda Stadler sosteneva già poche settimane fa che “i positivi asintomatici non esistono” e che si tratta di “soggetti immuni che non trasmettono la malattia”. Stadler però specificava anche che l’errore avviene perché i “test sono incapaci di determinare se il virus è ancora attivo o già distrutto dal sistema immunitario. Molta gente è già immune al virus perchè ha già avuto altri Coronavirus simili”. Ma il medico svizzero si é lasciato andare ad un’altra affermazione pittoresca, che però fa capire bene la situazione attuale: “I soggetti in buona salute che portano la mascherina, farebbero meglio a indossare un elmetto, perchè il rischio che gli cada qualcosa in testa è maggiore di quello di essere seriamente infettati dal virus!”.

Come con ricordare però anche la sua affermazione di fine maggio dove sosteneva che era “più probabile fare un cinque al lotto che essere infettato dal virus“.

Ma anche i nostri scienziati fanno al loro parte in merito alla ricerca della verità, a tal proposito é l’infettivologo Fabio Franchi a dire che “il test del tampone non é stato validato, non é stato standardizzato e di questo non si conosce la sensibilità e la specificità”.