Registrato un nuovo contagio da Covid-19 nel Comune di Castellammare di Stabia. La comunicazione è stata diramata dai vertici dell’Asl stamattina. Il soggetto in questione è un’operatrice socio-sanitaria 26enne che, accusando sintomi sospetti come l’innalzamento febbrile, è stata sottoposta a tampone che ha dato esito positivo. Le condizioni della ragazza sono stabili e non destano particolari preoccupazioni: per lei, il suo nucleo familiare e le persone con cui è stata recentemente a contatto è scattato l’isolamento domiciliare.





Il bilancio totale, dopo essersi azzerato per 23 giorni, segna questo nuovo allarme. Su un totale di 46 contagiati di cui 17 operatori sanitari, sono 40 i guariti, 5 i deceduti, e ovviamente,una paziente attualmente positiva e 6 le persone disposte in isolamento.

Questo weekend incomincia nel peggiore dei modi. Torna la paura: Castellammare non è più “Covid Free”. La città negli ultimi mesi ha sfiorato per due volte di seguito il traguardo dei “zero contagi”. Per la prima volta lo scorso 13 maggio, registrando nuovi casi dopo 48h e, per la seconda volta, lo scorso 2 luglio, mantenendo il risultato fino ad oggi. Il 29 e il 30 giugno, infatti, i tamponi a cui si è sottoposta l’ultima paziente risultata positiva il 20 maggio, ossia una donna di 53 anni, diedero esito negativo.





Il sospiro di sollievo per tutta la città e per i vertici di Palazzo Fienga è oggi terminato e il sindaco Cimmino torna in allerta: “Il Covid è ancora in circolo e non possiamo mollare la presa”, ha sottolineato il primo cittadino. “Abbiamo imparato a convivere col virus – ha aggiunto Cimmino – e ad adottare tutti i necessari accorgimenti, ma è fondamentale rispettare tutte le regole per evitare di piombare nuovamente nella fase acuta dell’emergenza”. Il sindaco ha poi ha raccomandato ai suoi concittadini: “Bisogna indossare sempre la mascherina nei luoghi chiusi e nei contesti molto affollati e cercare di mantenere il distanziamento sociale. Soltanto se continueremo a restare uniti e a remare insieme, riusciremo a limitare la diffusione del contagio. Insieme ce la faremo”.





Non persiste soltanto l’emergenza sanitaria ma anche quella economica. Le attività sono tornate operative da vario tempo ma il danno economico subito durante il periodo di lockdown persiste ed è lento il recupero. Per tale motivo si ricorda che l’amministrazione Cimmino e l’assessorato hanno deciso, di concerto, di sospendere i pagamenti e le notifiche degli atti tributari fino al 31 agosto 2020. In segno di solidarietà sono interrotti, pertanto, i pagamenti relativi a tutti gli accertamenti, le ingiunzioni e le sanzioni, mentre non rientra nella sospensione il pagamento degli avvisi bonari relativi alla Tari, all’Imu, ai fitti, all’imposta sulla pubblicità (Icp). Non solo le forze politiche ma tutti i cittadini sono chiamati a fare la loro parte, dando prova del generoso cuore stabiese. Resta aperto, infatti, il conto corrente finalizzato all’acquisto di beni di prima necessità e generi alimentari per le persone bisognose e di strumenti di protezione per il personale sanitario dell’ospedale San Leonardo. Per poter versare il proprio contributo, le coordinate del conto corrente sono le seguenti:

Intestatario: Comune di Castellammare di Stabia Fondo Emergenza Covid-19

IBAN: IT20N0514222100CC1016015617

BIC (per l’estero): BCPTITNNXXX

