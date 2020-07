GIVOVA comunica che continua a essere sponsor tecnico, dunque fornitore ufficiale di abbigliamento sportivo, dello Scafati Basket 1969. Il prestigioso brand è stato anche main sponsor del team.





Va specificato per dovere di cronaca che, a differenza del contratto di sponsorizzazione tecnica, il contratto di naming viene stipulato anno per anno, pertanto dire che “Scafati Basket è senza main sponsor” è un’affermazione imprecisa e questo è un dato imprescindibile.

Il contratto di sponsorizzazione tecnica è ancora in essere, quello che deve essere rinnovato è il contratto di naming che GIVOVA non ha mai dichiarato di non voler stipulare. Esiste una trattativa in corso che in data odierna ha visto l’invio da parte di GIVOVA dell’offerta di sponsorizzazione ufficiale.





GIVOVA dunque conferma di essere ancora interessata alla sponsorizzazione, e non è venuta meno in nessun caso: il rallentamento è stato dovuto solo ed esclusivamente alla questione del Covid_19, che ha spostato in avanti tutte le trattative e le negoziazioni.

Alla luce dei fatti, per lo Scafati Basket 1969 GIVOVA c’è sempre stata e ci sarà come sponsor tecnico e, ci auguriamo a breve, anche come main sponsor.