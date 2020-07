Mercoledì il Napoli a Parma ha incassato la seconda sconfitta dalla ripresa del campionato e ha continuato sul filone delle scorse gare. Come successo infatti con l’Udinese e nel secondo tempo di Bologna, gli azzurri sono apparsi sottotono e nettamente in calo rispetto alle altre gare disputate da un mese a questa parte.





Ecco che Gattuso è chiamato ad una vistosa inversione di marcia nel match di domani contro il Sassuolo. Al San Paolo alle 21.45 ci sarà infatti la sfida ai neroverdi, una delle sorprese della stagione. La squadra di De Zerbi si trova esattamente una posizione più in basso del Napoli, quindi all’ottavo posto, e fa dell’attacco la sua arma principale, senza mai chiudersi in difesa contro nessun avversario. E sappiamo bene come i partenopei diano il loro meglio quando trovano spazi tra le linee.

L’impegno di domani potrà essere visto come un banco di prova per la Champions. Con le dovute distanze e le ovvie differenze qualitative, il gioco del Sassuolo può essere in parte paragonato a quello del Barcellona e ci vorrà quindi un Napoli mentalmente concentrato e senza sbavature per avere la meglio e avvicinarsi alla grande sfida europea.





Accantonato il necessario esperimento di Lozano prima punta, tornano arruolabili Milik e Mertens e uno dei due sarà il terminale offensivo centrale del tridente. Il belga al momento è favorito per giocare dall’inizio. Torna a disposizione anche Ospina, dopo l’affaticamento muscolare che gli ha impedito di prendere parte alla trasferta emiliana. Tra i pali però dovrebbe esserci ancora Meret.

Davanti al portiere italiano, si rivedrà dal primo minuto Manolas che farà coppia con Koulibaly. Ai lati dei due centrali agiranno Di Lorenzo e Mario Rui. Torna negli undici titolari anche Zielinski, che si accomoderà sul centrosinistra del centrocampo, che avrà in Demme il vertice basso e in Fabian Ruiz la mezzala destra. In attacco insieme a Mertens ci saranno i suoi storici partner Insigne e Callejon.





Il Sassuolo si schiererà in campo con un 4-2-3-1 che dovrà fare a meno di Boga (obiettivo azzurro per il mercato) e Bourabia, infortunato il primo e squalificato il secondo. De Zerbi si affiderà a Ferrari per guidare la retroguardia e a Locatelli e Magnanelli in mezzo al campo. In avanti i tre trequartisti saranno Berardi, Djuricic e Haraslin a supporto dell’unica punta, il bomber Ciccio Caputo, autore di ben diciannove gol (quarto in classifica marcatori) e a segno da quattro partite consecutive.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Allenatore: Rino Gattuso

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.

Allenatore: Roberto De Zerbi

Salvatore Emmanuele Palumbo