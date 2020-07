La Asd Sant’Egidio Femminile comunica che mercoledì 22 luglio è stata correttamente depositata la documentazione necessaria all’iscrizione al prossimo campionato nazionale di Serie C – stagione 2020/21.

La società, con ampio margine sulla data di scadenza, ha inviato al Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti tutta la documentazione oltre al pagamento dell’intero importo dovuto senza ricorrere alla rateizzazione.





Bisognerà attendere il responso della Covisod per ufficializzare la partecipazione, per il terzo anno consecutivo, alla massima competizione femminile targata LND.

Le dichiarazioni del Presidente Alba Albanese: “Con il deposito della documentazione posso dire con orgoglio che stiamo scrivendo la storia sportiva di Sant’Egidio del Monte Albino e dell’Agro Nocerino Sarnese. La nostra società è ormai una realtà solida del calcio femminile italiano. Essere presenti, per il terzo anno consecutivo, nel campionato nazionale di Serie C indica la bontà del nostro progetto.





Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, siamo pronte a ripartire e a difendere i nostri colori con orgoglio, così come abbiamo fatto nei due anni precedenti conquistando un 5° e 3° posto e due coppe discipline. A breve organizzeremo altri stage per ampliare la rosa della prima squadra e del settore giovanile che quest’anno parteciperà al campionato Juniores oltre all’under 17, under 15 e under 12. Chiunque voglia entrare a far parte della nostra famiglia è la benvenuta”.