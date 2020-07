Salgono i contagi in Campania e percentualmente superano l’uno per cento dei tamponi analizzati. Va detto che nella giornata di sabato 25 luglio i tamponi processati sono stati appena 703 di essi 11 sono risultati positivi. In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.912 mentre diventano 322.997 i tamponi effettuati dall’inizio della crisi epidemica.







Escludendo la provincia di Benevento tutte le altre sono colpite dal contagio. Nell’ultimo bollettino di oggi non sono stati registrati nuovi decessi rispetto a martedì scorso, quando è stato segnalato l’ultimo paziente morto per coronavirus. Il totale delle vittime resta fermo a 434. L’aggiornamento dei dati è alla mezzanotte scorsa, ma nelle ultime ore al Cotugno si sarebbe verificata una nuova vittima, che sarà riportata nel prossimo bollettino.









Nessun guarito oggi che pertanto restano in totale 4.126, dopo l’incremento fatto registrare nella giornata di venerdì con 12 guariti.

Dato stabile per il numero dei pazienti ricoverati con i sintomi del Covid in Campania che sono 28; quelli in terapia intensiva oggi sono passati da 2 a 4, mentre 320, 9 in più rispetto a ieri, si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi sono 352.









Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni: