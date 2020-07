Sono risultati positivi altri 14 tamponi analizzati nella giornata di domenica in Campania a fronte di 1.555 tamponi processati. In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.926 mentre diventano 324.552 i tamponi effettuati dall’inizio della crisi epidemica.

I nuovi casi nelle province di Salerno, Napoli e Caserta mentre ad Avellino su base settimanale il contagio cresce in maniera contenuta. In provincia di Benevento non si registrano nuovi contagiati da quasi un mese. Il totale delle vittime resta fermo a 434.







Il bollettino riporta i dati alla mezzanotte di ieri 26 luglio, ma nel frattempo il lavoro dei laboratori ha già evidenziato probabili nuovi casi nel casertano, persone sottoposte a tampone per la verifica. Sono già 5 in totale i casi che attendono di essere confermati, in aggiunta ai 14 certificati dall’Unità di Crisi.

I nuovi positivi accertati negli ultimi 6 giorni sono 87 i nuovi positivi. Anche oggi un paziente è stato dichiarato ristabilito e quindi i guariti salgono a 4.127.









I pazienti ricoverati con i sintomi del Covid in Campania che sono 29, uno in più di ieri; quelli in terapia intensiva restano 4, mentre 332, 12 in più rispetto a ieri, si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi sono 365, 13 in più rispetto a ieri.









Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni: