Su disposizione del comando provinciale di Napoli, i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, delle Squadre di Intervento Operativo del 10° Reggimento “Campania”, del Nucleo Cinofili di Sarno e del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, hanno eseguito un servizio “Alto Impatto” all’interno del rione “Penniniello”, procedendo ad una serie di perquisizioni, in prosecuzione dei controlli del territorio rafforzati a seguito degli eventi criminali accaduti nel centro oplontino nell’ultimo bimestre.







All’avvio delle operazioni, un 24enne ha tentato di disfarsi di una busta, lanciandola dal secondo piano della propria abitazione, nell’isolato 13. I militari, che già avevano circondato l’edificio, hanno potuto visualizzare tutta la scena e recuperare l’intero contenuto, costituito da 262 proiettili di vario calibro, in perfetto stato, 2,5 chilogrammi di materiale costituito da palle di piombo, bossoli ed inneschi, nonché una pressa manuale con relativi accessori. Tutto il necessario, quindi, per fabbricare cartucce, pronte all’utilizzo. L’uomo è stato arrestato per detenzione di munizionamento clandestino.

Ancora, grazie all’impiego delle unità cinofile, “Tex” e “Bono”, i pastori tedeschi per la ricerca di armi e stupefacente, nonché dell’unità elicottero, è stato possibile individuare e sequestrare una pianta di “marijuana” di 2 kg circa, occultata sul lastrico solare dell’isolato 11.







In uno spazio comune dell’isolato 15 è stata infine rinvenuta e sequestrata una mazza da baseball, che non si esclude fosse a disposizione per compiere azioni delittuose. Eseguite infine verifiche approfondite con il personale dell’Enel e della Gori Acqua, che ha permesso di riscontrare 5 allacci abusivi alla rete elettrica e 2 a quella idrica, distribuiti in altrettanti appartamenti degli isolati 12 e 14. Denunciati all’Autorità Giudiziaria i relativi proprietari.

Già nella serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Torre Annunziata, impegnati nella perlustrazione del territorio, avevano individuato e controllato un 45enne, già noto alle forze dell’ordine, che in corso Vittorio Emanuele III, alla vista dei militari, aveva cercato di disfarsi di un involucro. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 14 dosi di “eroina” e 3 di “cocaina”, per un peso complessivo di circa 5 grammi. L’uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.