La situazione dei contagi in Campania diventa critica. Ben 29 i tamponi positivi a fronte dei 1.546 analizzati nella giornata di lunedì. La percentuale di quelli positivi rispetto a quelli processati sale a 1,87%. In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.955 mentre diventano 326.098 i tamponi effettuati dall’inizio della crisi epidemica.

Il totale delle vittime resta fermo a 434 non essendoci, fortunatamente, stati decessi nelle 24 ore analizzate dall’Unità di Crisi regionale.









I nuovi casi continuano ad essere riscontrati nelle province di Napoli, Salerno e Caserta, nessun caso tra Avellino e Benevento. In provincia di Napoli il dato più allarmante con 20 nuovi positivi.

Questa recrudescenza del virus ha portato a 130 i nuovi positivi accertati nell’ultima settimana, suddivisi soprattutto nelle tre province più popolose della Campania.









Attualmente positivi in Campania 395 pazienti, 30 più di ieri. Sono 27, due in meno di ieri i pazienti ricoverati che mostrano i sintomi del coronavirus. Sempre 4 le persone in terapia intensiva, al momento sono 362 le persone in isolamento domiciliare, 30 più di ieri.

Anche oggi un paziente è stato dichiarato ristabilito e quindi i guariti salgono a 4.128.









Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni: