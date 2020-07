Ultima trasferta di campionato alle porte per il Napoli. Gli azzurri giocheranno domani alle 21.45 a San Siro contro l’Inter per la penultima giornata della Serie A. Una partita più per la gloria che per la classifica.

Infatti sia i partenopei che i milanesi hanno praticamente conclusa la loro stagione italiana. Il Napoli, forte della vittoria della Coppa Italia e della conseguente qualificazione in Europa League, si trova al settimo posto e potrebbe anche scavalcare Milan e Roma una queste ultime due gare e agguantare il quinto posto, che però nulla in più porterebbe come risultato finale. L’Inter ha detto addio ieri alle ultime pallidissime speranze scudetto: la vittoria della Juventus sulla Sampdoria ha consegnato il tricolore nelle mano dei bianconeri e ai nerazzurro, con l’accesso alla prossima Champions ormai in cassaforte, non resta che difendere la piazza d’onore da Atalanta e Lazio.







Per entrambe le formazioni tuttavia la sfida di domani, così come l’ultima giornata del prossimo weekend, è anche un allenamento in vista degli imminenti impegni europei. Come ben sappiamo il Napoli affronterà il Barcellona al Camp Noi l’8 agosto per il ritorno dello ottavi di Champions League, mentre l’Inter il 5 se la vedrà con il Getafe per gli ottavi di Europa League in gara unica. Tutte e due le compagini hanno quindi l’obiettivo di mantenere la forma e dare prova di un buon gioco in vista della prossima settimana.

Gattuso partirà per Milano senza Manolas e Mertens. Il greco ha subito un’infrazione a due costole che gli farà saltare sicuramente le ultime di campionato ed è da valutare la sua convocazione per Barcellona. Il belga invece è squalificato e riposerà in questo martedì di Serie A. In attacco dunque sicuro del posto Milik, che sarà il riferimento offensivo del tridente completato da Insigne e Politano.









Tra i pali dovrebbe esserci la conferma di Ospina, tornato a pieno regime dopo l’affaticamento muscolare. La linea difensiva, priva di Manolas, vedrà in mezzo Maksimovic e Koulibaly, gli stessi due centrali che benissimo avevano fatto proprio contro l’Inter nella semifinale di Coppa Italia (prima gara post-lockdown). Sulle fasce prenderanno posto Di Lorenzo e Mario Rui, tenuto a riposo contro il Sassuolo e sostituito da Hysaj. A centrocampo ritroverà la maglia da titolare Demme in cabina di regia, coadiuvato da Zielinski e Elmas, che farà rifiatare Fabian Ruiz. Non è però da escludere un utilizzo in luogo del macedone di Allan, che ha ben figurato negli ultimi minuti contro i neroverdi, mettendo anche a segno il gol del 2-0.

Conte dal canto suo dovrà fare a meno di Vediamo e Sensi (campionato finito per entrambi) ed è in dubbio anche la presenza dal primo minuto di De Vrij. Nel caso l’olandese non ce la facesse, nel trio difensivo con Skriniar e Bastoni ci sarebbe Godin. A centrocampo Brozovic e Barella si accomoderanno al centro, con Eriksen più avanzato, a supporto delle due punte Lukaku e Lautaro Martinez.







PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Martinez. All. Conte

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Elmas; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

Salvatore Emmanuele Palumbo