Positivi anche a Massa Lubrense come ha annunciato lo stesso sindaco, Lorenzo Balducelli, con un post sulla pagina social del comune:

“Mi sono appena arrivate dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL le risultanze di quattro tamponi effettuati nei giorni scorsi. Purtroppo sono positivi. Si tratta di quattro persone tutte asintomatiche che sono già in quarantena. Si stanno effettuando i controlli dei contatti e già da domani verranno effettuati nuovi tamponi.





Manteniamo la calma. Il caldo ed il senso di rilassatezza generale hanno indotto molti a sottovalutare le regole. Sfortunatamente dobbiamo convivere con il virus, ma dobbiamo farlo con grande senso di responsabilità e grande attenzione ai nostri comportamenti. Purtroppo non è ancora finita. Faremo il possibili insieme alla nostra ASL per circoscrivere il problema, ma abbiamo bisogno della collaborazione responsabile di tutti”.





Il post del primo cittadino ha provocato numerosissimi commenti e diverse critiche da parte dei suoi concittadini come chi ha scritto: “L’importante che l’amministrazione comunale ha fatto il piano spiaggia per i residenti che non hanno la possibilità di pagare sulle spiagge. Ed ha aperto il territorio senza nessun controllo a chi portava soldi e virus”. Ma anche chi sottolinea mancanze e lascia consigli: “Grazie Sindaco per l’attenzione con cui sta seguendo questa grave problematica del Covid-19, purtroppo come Lei stesso ha ammesso “c’è una rilassatezza generale”, si vedono assembramenti di persone senza mascherine, la sanificazione è scarsamente effettuata, mascherine in luoghi chiusi tenute sotto il naso. Sarebbe opportuno aumentare i controlli, inizialmente, senza infierire ma con avvertimenti decisi di possibili sanzioni” – e chi aggiunge “Concordo pienamente, piuttosto che tenere i vigli fermi sugli incroci, sarebbe il caso di far controllare di più l’uso corretto della mascherina e del controllo della temperatura”.







La cittadina senza controlli stando ai commenti social dei cittadini massesi: “Sarebbe gradito vedere qualche vigile all’interno delle attività commerciali perché le mascherine sono portate sul mento… Naso e bocca fuori”. E sulla stessa linea anche “Il caldo ed il senso di rilassatezza non possono essere delle giustificazioni accettabili. La pandemia MONDIALE non è finita, lo Stato d’emergenza è stato prolungato quindi si è stati irresponsabili, superficiali, egoisti ed ignoranti. Cominciate a controllare di più le attività e gli stabilimenti balneari al Cantone. Smettiamola di far finta di nulla e di girarci dall’altro lato”.

E infine c’è chi evidenziando la mancata applicazione dei protocolli anti-Covid scrive: “Ma che li fate a fare questi comunicati…senza controlli tra qualche mese sarete immersi di comunicati!!!”

Nel frattempo anche Massa Lubrense rientra tra i comuni nuovamente colpiti dal virus. La speranza è quella che, il timore di un ritorno dell’emergenza e di norme più stringenti, si ritorni a pensare che il “liberi tutti” è ancora lontano e si continui a combattere con le armi del distanziamento e dell’uso della mascherina quella che è una battaglia chiaramente ancora in corso.

Ivan Di Napoli