E' stato un anno strano questo: un po' tutti lo immaginavamo, il 2020 è bisestile e come da tradizione qualcosa doveva andare storto. Nessuno forse pensava a questi livelli: il Campionato è mancato a tutti proprio tutti e tutti. Oggi quasi tutti noi ed i nostri lettori aspettiamo con ansia il momento di tornare al San Paolo

Napoli: chi viene e chi va

Un Napoli che si rinforza parecchio e si prepara a far sognare le tifoserie azzurre di tutto il mondo. E’ di queste ore la certezza dell’arrivo di Victor Osimhen attaccante nigeriano (classe 1998 ex Charleroi e Wolfsburg) arriva dal club francese di Lille per 50 milioni di euro più bonus. Un contratto che durerà ben 5 stagioni e costerà alle casse del club partenopeo 4,5 milioni di euro netti all’anno fino a giugno 2025. Ma nel club di De Laurentis le novità sono tantissime infatti secondo fonti web Gennaro Gattuso sarebbe pronto a cambiare club per uno sicuramente molto quotato. Ad oggi si tratta di una indiscrezione molto fondata. Qualcuno è pronto a giurare che Il Ringhio potrebbe diventare CT della Nazionale! Un incarico davvero importante!

Non cessano le novità infatti la Juventus FC avrebbe offerto al Napoli ben 3 giocatori per acquistare Arkadiusz Milik. Milik in questo ultimo periodo ha persino deluso tutti all’ombra del Vesuvio perchè, si mormora, da mesi la sua mente sia a Torino. Se Milik varrebbe 3 giocatori Boga invece potrebbe valere un calciatore che parte da Napoli direzione Sassuolo. Jeremie Boga varrebbe 40 milioni di euro, una cifra che il club di De Laurentis parrebbe non avere dunque si sarebbe pronti a cedere Ounas per abbassare la cifra.

Bisbigli e malumori da calciomercato intorno al Napoli

Una stagione un pò troppo zeppa di rumors: probabilmente anche a causa delle troppe distrazioni di questo periodo, tra un periodo di stop per emergenza ed una folle rincorsa alle partite che ormai sembrano scandire il ritmo delle giornate come una lancetta impazzita intorno al calciomercato partenopeo si parla e si scrive di tantissimi rumors e curiosità. Una recentissima? Eccola qui.

Intorno all’acquisto di Victor Osimhen si sta scrivendo davvero di tutto ma è France Football che raccoglie un retroscena eccezionale. L’ex agente del calciatore si sentirebbe tradito infatti lavora con il padre del calciatore e con Osimhen stesso da circa 20 anni ed adesso sarebbe stato licenziato così all’improvviso senza nessun motivo o meglio per un volo non trovato.