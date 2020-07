In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.974, di questi, anche oggi un numero allarmante,ben 19 tamponi sono risultati positivi tra quelli analizzati nella giornata di martedì che sono stati 1.689.

La percentuale di quelli positivi rispetto a quelli processati è oggi di 1,12%. In Campania sono in totale 326.098 i tamponi effettuati dall’inizio della crisi epidemica.

Anche oggi nel bollettino quotidiano dell’Unità di Crisi non si rilevano vittime, il cui totale resta fermo a 434, Purtroppo però, già in mattinata si aveva notizia del decesso a Napoli di un paziente ottantenne colpito dal Covid-19. Questo dato sarà quindi certamente riporto nel bollettino di domani.









I nuovi casi sempre nelle province di Napoli e Salerno, un solo nuovo positivo in provincia di Caserta. Confermato, anche per oggi, nessun caso ad Avellino e Benevento. In provincia di Napoli il dato più alto con 11 nuovi positivi.

In regione negli ultimi 8 giorni il numero dei nuovi contagiati dal virus Sars Cov 2 salgono a 141, anche se va considerata l’incidenza degli arrivi da fuori regione e nazionale nelle zone costiere, dove in prevalenza si sono scovati gli ultimi contagiati.









A superare la malattia nella giornata di ieri 4 pazienti, i guariti quindi salgono a 4.132.

I casi attualmente attivi salgono a 408, 13 più di ieri. Sono 26, uno in meno di ieri i pazienti ricoverati con sintomi da coronavirus. Solo 1 in terapia intensiva, tre in meno di ieri. Al momento sono 381 le persone in isolamento domiciliare, 19 più di ieri.

L’indice Rt di diffusione e di infettività del coronavirus ha superato l’unità. La gran parte dei contagiati è asintomatica e quindi può essere curata a casa.

Nel frattempo, è stato confermato dal Parlamento lo stato di emergenza nazionale fino al 15 ottobre. Si conferma, tra l’altro, il doppio piano straordinario per lo screening nella scuola a settembre e per il rafforzamento ospedaliero.









Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni: