Diciamo la verità: da qualche anno il web sta diventando uno degli strumenti più importanti nella vita di tutti i giorni. Per quale motivo? Semplice, per via del fatto che consente di effettuare davvero ogni tipo di attività possibile e immaginabile. E, ormai, diventa difficile anche solo pensare di trascorrere una giornata senza il proprio dispositivo mobile con cui poter navigare ovunque ci si trovi.

Nel corso degli ultimi anni, anche l’industria del gaming online è cresciuta tantissimo, con i giochi che vengono proposti sul web in streaming che hanno raccolto un grandissimo successo. E tra i settori che sono andati meglio durante gli ultimi tempi, troviamo sicuramente anche quello legato al gioco d’azzardo, con le slot con bonus senza deposito che hanno fatto registrare un vero e proprio boom, soprattutto in periodo di lockdown.

I giochi online di maggior successo al momento

Tra i giochi online che stanno raccogliendo sempre di più gli apprezzamenti degli utenti troviamo sicuramente i titoli di ruolo. Con il passare del tempo sono migliorati non solo dal punto di vista grafico, ma anche in riferimento all’esperienza di gioco che sono in grado di garantire, che è diventata sempre più coinvolgente, divertente e anche difficile da affrontare.

Un ottimo esempio da questo punto di vista è rappresentato da Tera: si tratta di un gioco che integra un sistema di combattimento molto diverso rispetto al classico punta e clicca a cui tanti utenti sono ormai abituati. Invece, si può considerare a tutti gli effetti un action player molto completo. Infatti, è in grado di offrire una vera e propria progressione di livelli che finisce con il coinvolgere sempre di più gli utenti, anche grazie ai costanti aggiornamenti e alle varie sfide che vengono proposte.

La grafica di Tera è decisamente caratterizzata da uno stile fantasy, ma è importante sottolineare la presenza pure di un’ottima e curata modalità multiplayer, che offre la possibilità di combattere con i propri amici scegliendo tra un buon novero di personaggi, che si possono ampiamente personalizzare.

Che successo per Neverwinter e Crossout

Nel caso in cui, invece, la preferenza vada verso scenari molto più apocalittici, ecco che Crossout diventa una soluzione davvero molto interessante su cui puntare. Si tratta di un titolo che permette di andare alla ricerca di vari materiali con cui creare delle vetture più forti e potenti da usare in battaglia. Il gioco si ispira al film denominato Mad Max e garantisce un bel po’ di opzioni di personalizzazione, ma gli utenti hanno pure l’opportunità di divertirsi con le modalità PvP e PvE, sfidando pure i boss che sono stati creati da parte di altri utenti.

Altrimenti, sempre per quanto riguarda i giochi di ruolo, un’ottima alternativa è rappresentata da Neverwinter, un titolo che è stato sviluppato prendendo ispirazione da Dungeons & Dragons. Neverwinter ha il grande pregio di poter essere provato in via del tutto gratuita, offrendo anche una validissima e interessante modalità multiplayer. Gli utenti si potranno divertire tra sfide all’ultimo sangue molto incentrate sullo stile action player, ma anche varie località da esplorare e dungeon molto complicati, in una serie di missioni molto lunga e impegnativa.