Il sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco ha confermato il rischio di crollo dello storico palazzo di piazza Nicotera, proprio quello che ospita il comando della polizia Municipale.

I caschi rossi allertati dall’amministratore di condomino hanno riscontrato lesioni allarmanti e inequivocabili lungo l’ala est dell’edificio. La criticità riscontrata sul lato che insiste su via Frumento farebbe stata causata da un cedimento delle fondamenta.





Inevitabile la decisione: sgombero immediato per il comando dei vigili urbani, per lo studio medico e per le sette famiglie residenti nel palazzo parzialmente occupato dato che sono presenti quattordici unità immobiliari, non tutte occupate.

Guidati dal comandante della Polizia Municipale, gli stessi agenti hanno notificato l’ordine di sgombero ai condomini. Sul posto anche i funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale assieme ai vigili del fuoco.