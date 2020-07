Il giorno 31 luglio 2020, alle ore 11.30, nello specchio acqueo del porto di Castellammare di Stabia, avrà luogo il varo della nuova costruzione n° 6290 – Troncone di Nave – dallo scalo della “Fincantieri” S.p.A.







In relazione all’evento, il Comandante della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, Capitano di Fregata Ivan Savarese, ha emesso l’ordinanza n° 44 in data 29 luglio 2020, con cui sono stati disciplinati tutti gli aspetti inerenti all’operazione, legate alla sicurezza della navigazione e portuale a tutela della pubblica e privata incolumità.







Nello specifico, dalle ore 10.30 del giorno 31 luglio 2020 e fino al termine delle operazioni di varo e relativo ormeggio della costruzione n° 6290 presso la banchina allestimento in concessione a Fincantieri, nello specchio di acqua portuale di Castellammare di Stabia, sono vietati il transito, l’ormeggio e qualunque movimento di navi, galleggianti e natanti in genere non interessati alle operazioni di varo, non espressamente autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia.