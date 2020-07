Manca davvero poco all’annuncio ufficiale da parte di De Laurentiis sull’ingaggio di Victor Osimhen. Nella giornata di ieri è arrivato tramite pec il deposito del contratto del calciatore alla Lega Calcio, quindi l’arrivo del nigeriano è davvero cosa fatta. Non resta che attendere il tweet del presidente per suggellare il tutto.





Sono cambiate rispetto a qualche giorno fa le cifre sia per l’acquisto che per lo stipendio del calciatore. Al Lille andrà una cifra vicina ai 47,5 milioni di euro più una doppia contropartita tecnica, il terzo portiere azzurro Karnezis e il giovane difensore classe 2000 Manzi. L’attaccante percepirà 4 milioni a stagione per i cinque anni di contratto.





La somma che i partenopei verseranno nelle casse del club francese stabilirà il nuovo record per l’acquisto più oneroso della storia del Napoli. Il precedente primato era appannaggio di Lozano, che lo scorso agosto fu prelevato dal PSV per 40 milioni e che a sua volta superò i 39 milioni del passaggio di Higuain in maglia azzurra dal Real Madrid.

Osimhen a breve dunque sarà all’ombra del Vesuvio. Staremo a vedere se sarà l’uomo giusto per far fare il salto di qualità al team guidato da Gattuso.

Salvatore Emmanuele Palumbo