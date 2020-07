In questi giorni di canicola estiva il clima a Ercolano è rovente anche dal punto di vista elettorale. Le scadenze, in vista del prossimo turno di Amministrative, si avvicinano e lo scenario si fa sempre più nitido giorno per giorno. Gli schieramenti elettorali ai blocchi di partenza per la corsa a indossare la prossima fascia tricolore sembrano ormai definiti.

L’uscente sindaco Ciro Buonajuto, con il sostegno di ben 6 liste, è lanciatissimo. Tuttavia il suo percorso, per riproporsi alla guida della Città, è stato tutt’altro che agevole complice il rapporto burrascoso con la locale segreteria del Partito Democratico che non meno di un paio di mesi fa provò a sfiduciarlo attraverso una mozione, poi ritirata, da discutere in pubblica Assise. Un braccio di ferro che, al termine, ha indubbiamente rafforzato la leadership di Buonajuto uscito vittorioso a seguito degli interventi provvidenziali giunti dalla segreteria nazionale del Partito di Italia Viva e con il Ministro Bellanova scesa in campo per difendere il rampollo vesuviano. Tempesta superata ma sembrerebbe ancora che i rapporti con i dem non siano ancora del tutto idilliaci. A tenere banco sono i futuri incarichi che il primo cittadino dovrà garantire per quadrare il cerchio delle varie alleanze, tra cui vi è anche il sostegno della lista “popolo della famiglia”.







Dall’altro lato della barricata c’è Colomba Formisano, la dottoressa che al momento è riuscita ad aggregare un altrettanto cospicuo numero di liste e che via via sta prendendo quota attestandosi come l’avversario in pectore di Buonajuto. Difatti è di poche ore fa l’annuncio dei 5 stelle che rompono gli indugi e si schierano al suo fianco. Il Consigliere uscente Cozzolino fa così un passo di lato per favorire l’approdo in coalizione della lista.







E’ sui social che Cozzolino affida il suo comunicato: «Noi ci crediamo, ci mettiamo la faccia in coalizione con Colomba e personalmente rinuncio a comode “rendite di posizione”, sconfessando chi in tutti questi ultimi anni si è preoccupato solo di infangare la mia persona piuttosto che lavorare ad una concreta alternativa all’Imperatore Bonus Auxilium». Il giudizio da parte del Consigliere all’Amministrazione Buonajuto (apostrofato ironicamente come un “imperatore”) d’altronde è sempre stato molto severo. E in merito alla nuova avventura con la lista civica asserisce: «Accompagnerò l’eterogenea lista 5 Stelle in questa grande e nuova avventura, con l’ambizione di poter vincere e governare la città per cambiarla assieme ai cittadini».







Con il sostegno dei 5 stelle la coalizione della Formisano passa al momento a sei liste. Tra queste c’è anche «Ercolano in azione» il progetto di Piero Sabbarese (nella foto) e Nicola Abete fuoriusciti dal Pd e passati con Azione di Richetti e Calenda. «Tanti volti nuovi, tante competenze, tante idee. Nei prossimi giorni presenteremo i nostri candidati ed il nostro programma», dichiara Sabbarese.

Insomma tutto è pronto, o quasi, per una campagna elettorale che non risparmierà schermaglie rigorosamente a distanza, anche a causa delle limitazioni sugli assembramenti per scongiurare situazioni rischiose in termini di contagi da Covid-19.

Danilo Roberto Cascone