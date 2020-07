Il 24 luglio scorso un uomo sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti, dopo aver rotto il braccialetto elettronico, si è allontanato dal proprio domicilio a Portici.





Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Pompei, a seguito di un’attività investigativa, sulla base delle precedenti frequentazioni dell’uomo, lo hanno rintracciato in un appartamento di via Grotta a Pompei in compagnia di un amico.

Gennaro Di Martino, 37enne di Pompei, è stato arrestato per evasione mentre il proprietario dell’appartamento, A.L., 42enne di Torre del Greco con precedenti di polizia, è stato denunciato.