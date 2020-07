A Torre Annunziata i Carabinieri della locale Compagnia insieme a quelli del Reggimento Campania, del Nucleo Cinofili di Sarno e del Nucleo artificieri di Napoli, nell’ambito dei servizi di alto impatto disposti dal Comando Provinciale di Napoli, hanno setacciato le strade del quartiere denominato Quadrilatero delle Carceri.







I Militari dell’Arma, con il supporto dei Vigili del Fuoco di Napoli-Ponticelli, hanno effettuato svariate perquisizioni ed ispezioni all’interno dei fabbricati in stato di abbandono. Questi edifici sono solitamente utilizzati come “depositi” da parte dei malviventi e le forze dell’ordini hanno proceduto all’abbattimento di ostacoli fissi.

I Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 1 pistola mitragliatrice croata modello IMI-UZI con un caricatore. L’arma era perfettamente funzionante. Sequestrata anche un’arma automatica artigianale con serbatoio e 52 cartucce calibro 9×21.





I sequestri e le perquisizioni non sono terminate e, durante le operazioni, i militari hanno trovato prima una radio-scanner simile a quella utilizzata dalle forze dell’ordine priva di antenna ma comunque funzionante e successivamente un ordigno esplosivo pirotecnico ma non convenzionale dal peso di 400 grammi.

I Carabinieri ed i Vigili del Fuoco sono entrati nel cuore del quadrilatero ed hanno trovato un caricatore con proiettili, varie cartucce calibro 12 e 30 dosi di marijuana.

Rinvenuta e sequestrata anche una pressa completa per il confezionamento dei pacchetti di hashish.

Non solo prevenzione di crimini efferati ma anche repressione dell’illegalità diffusa. Nel corso del servizio, infatti, i carabinieri hanno individuato 2 allacci abusivi alla rete idrica, su cui sono in corso le verifiche tecniche da parte della Gori Acqua, ed un furto di corrente elettrica, accertato con personale Enel, presso un’abitazione.







Le persone identificate sono state 98 e 35 i mezzi controllati durate il corso dell’operazione. Sono state elevate svariate contravvenzioni per un importo complessivo di 8mila euro. Un uomo è stato anche denunciato per aver rimosso i sigilli di un immobile prospiciente il quadrilatero che era stato sequestrato per aver avviato un autolavaggio abusivo. Il cittadino oplontino non aveva ripreso l’attività illegale, ma aveva ripreso le disponibilità degli spazi.

I controlli continueranno in tutta la zona di Torre Annunziata per i giorni a seguire e per tutta l’estate.