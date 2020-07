Il contagio, dopo i numeri preoccupanti dei giorni scorsi, continua ad esserci ma segna un sensibile calo nei numeri. Sono 9 i tamponi positivi riscontrati nei laboratori campani abilitati, divisi tra le province di Napoli e Salerno.

Salgono a 4.999 il totale dei positivi dall’inizio dell’epidemia in Campania.

Intanto dalla Regione stanno per essere varate altre ordinanze per un controllo più restrittivo per quel che riguardo il rientro di persone dall’estero ed in particolare dai paesi dell’Est, ma anche per un più capillare controllo dei dati rilasciati degli avventori dei ristoranti. Quest’ultimo provvedimento scaturisce da quanto successo in costiera sorrentina dove i dati rilasciati per l’accesso ad un ristorante sono poi risultati falsi.







I tamponi processati nella giornata di giovedì 30 luglio sono stati 2.973. In Campania sono in totale 332.836 i tamponi effettuati dall’inizio della crisi epidemica. La percentuale di quelli positivi rispetto ai tamponi analizzati è oggi scesa allo 0,3%.

Nella tabella diffusa dall’Unità di Crisi c’è da registrate purtroppo un decesso, che porta il bilancio dall’inizio dell’emergenza a 435 vittime.

Sono 4.169 i pazienti completamente guariti dal coronavirus. Oggi sono stati 12 i nuovi guariti.







Scende ancora il numero dei pazienti attualmente positivi, grazie appunto alle nuove guarigioni, e si stabilizza oggi a 395 unità.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 48, uno in meno di ieri. Restano sempre 6 quelli in terapia intensiva. Al momento sono 341 le persone in isolamento domiciliare, 3 in meno rispetto a ieri.









Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni: