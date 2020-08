Castellammare di Stabia, carabiniere in borghese investito e picchiato violentemente

Il militare era in borghese e con la moglie, era intervenuto per sedare una rissa. E' stato investito con uno scooter e poi picchiato violentemente dal branco, anche con un tavolino di alluminio. Il giovane è in ospedale, vigile e non in pericolo di vita