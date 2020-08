Sono 7 i casi di positività tra Caserta, Salerno e 1 nel Sannio, su 2.194 tamponi processati in un giorno. Resta alta l’attenzione sulle misure di contenimento. Dall’entrata in vigore delle ultime ordinanze sono state comminate, nei locali dove sono stati trovati clienti senza mascherine, numerose multe e sospensioni. Da questo fine settimana è scattato anche l’obbligo di esibire la carta d’identità nei ristoranti.

Il totale dei contagiati dall’inizio della crisi sale a 5.016. In Campania sono in totale 337.192 i tamponi effettuati dall’inizio della crisi epidemica.

La percentuale di quelli positivi rispetto ai tamponi analizzati nella giornata è oggi scesa allo 0,31%.







Nella tabella diffusa dall’Unità di Crisi non è riportato alcun decesso, per cui il bilancio dall’inizio dell’emergenza resta di 435 vittime.

Sono 4.180 i pazienti completamente guariti dal coronavirus. Oggi sono stati 3 i nuovi guariti.

Aumenta il numero dei pazienti attualmente positivi e si attesta oggi a 401, due in più di ieri, 4.509 dall’inizio della pandemia.









I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 35, quattro meno di ieri. Sempre 3 quelli in terapia intensiva. Al momento sono 363 le persone in isolamento domiciliare, 8 in più rispetto a ieri.

Dei nuovi casi 4 sono concentrati nel casertano, 2 sono in provincia di Salerno, mentre, dopo 45 giorni, un altro caso è stato riscontrato in provincia di Benevento. Sul piano clinico, si registra un leggero calo di ricoveri e un altrettanto lieve incremento degli isolamenti fiduciari.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni: