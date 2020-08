Minaccia la ex di dar fuoco con una tanica di benzina la casa. Arrestato

Ieri sera gli agenti dei Commissariati Arenella e Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Sala Operativa sono intervenuti in via San Giacomo dei Capri per una lite familiare.







I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo con in mano una tanica di benzina che minacciava di dar fuoco all’abitazione della ex compagna.

Gli agenti, non senza difficoltà, lo hanno bloccato e chiamato il 118 per soccorrere la donna impaurita la quale ha raccontato che, poco prima, il suo ex compagno l’aveva aggredita in presenza dei figli minori.





L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato Arenella dove ha dato in escandescenze aggredendo prima verbalmente gli agenti e poi scagliandosi contro di loro, fino a quando è stato bloccato.

G.G., 36enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, nonché denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.