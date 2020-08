Coronavirus, Campania: 4 positivi ma pochi i tamponi processati

Sembrerebbe esserci stata una flessione nei contagi in Campania, nell’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi, in effetti, i positivi sono 4 tra Napoli, Caserta e Salerno. Non volendo essere assolutamente allarmisti è chiaro che siamo al cospetto di una falsa flessione a causa dei pochissimi tamponi processati nella giornata di domenica, periodo a cui si riferisce il bollettino odierno: appena 826 contro i quasi tremila del 30 luglio, i 2.162 di venerdì e i 1.557 di sabato.







Evidentemente nonostante la grave crisi epidemica e il rischio di una recrudescenza dei contagi, nel “sacro” fine settimana i laboratori abilitati campani lavorano a scartamento ridotto. Ed in effetti controllando lo storico dei bollettini si scorge che sabato 25 luglio i tamponi processati erano ancora una volta pochi, solo 703 e domenica 26 luglio 1.555.

Il totale dei contagiati dall’inizio della crisi sale a 5.020. In Campania sono in totale 338.018 i tamponi effettuati dall’inizio della crisi epidemica.

La percentuale di quelli positivi rispetto ai tamponi analizzati nella giornata è oggi, anche se i positivi sono solo 4, sale, sia pur di pochi decimi, allo 0,48% a fronte dello 0,31% di ieri.







Purtroppo da registrare nella giornata di domenica 2 agosto anche un altro decesso, per cui il bilancio dall’inizio dell’emergenza passa a 436 vittime.

Sono 4.187 i pazienti completamente guariti dal coronavirus, sono 7 infatti i guariti registrati nel bollettino odierno.









Aumenta il numero dei pazienti attualmente positivi e si attesta oggi a 397, quattro in meno di ieri.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 47, dodici in più di ieri. Sono 2 quelli in terapia intensiva, uno in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Al momento sono 348 le persone in isolamento domiciliare, quindici in meno rispetto alla giornata di ieri.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni: