Calano ancora i contagi in Campania, nell’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi, sono risultati positivi solo 2 tamponi.

Pochi anche oggi i tamponi processati nella giornata di lunedì, periodo a cui si riferisce il bollettino odierno, non arrivano a mille, per la precisione sono 928.







Il totale dei contagiati dall’inizio della crisi quindi sale a 5.022. In Campania sono in totale 338.946 i tamponi effettuati dall’inizio della crisi epidemica.

La percentuale di quelli positivi rispetto ai tamponi analizzati nella giornata presa in esame è molto bassa e si attesta allo 0,21%.







Nessun decesso, per cui il bilancio dall’inizio dell’emergenza resta fermo a 436 vittime.

Sono 4.194 i pazienti completamente guariti dal coronavirus, si registrano altri 7 infatti i guariti registrati nel bollettino odierno.

Diminuisce il numero dei pazienti attualmente positivi e si attesta oggi a 392, cinque in meno di ieri.









In Campania i pazienti ricoverati negli ospedali Covid che presentano sintomi da coronavirus sono 44, tre meno di ieri. restano sempre 2 quelli in terapia intensiva, mentre al momento sono 346 le persone in isolamento domiciliare, due in meno rispetto alla giornata di ieri.

Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni: