Oltre 35mila copie vendute, e così il brano “Abbracciame” (Zeus Record) del cantante vesuviano Andrea Sannino è stato certificato Disco D’oro dalla dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) che ha incoronato questa canzone del 2015 scritta dallo stesso Sannino con Mauro Spenillo che insieme a Pippo Seno si occupa anche della produzione artistica di Andrea.





Il singolo dei record ha raggiunto oltre 41 milioni di visualizzazioni su Youtube e più di 7milioni di streaming su Spotify. Grande felicità ed emozione è stata espressa dal cantautore che ha condiviso sulle proprie pagine social il riconoscimento ricevuto e ha dichiarato: «E’ per me un traguardo importantissimo e non riesco a parole ad esprimere la mia gioia. Condivido questo successo con la mia famiglia e con tutte le persone che mi sono accanto, che lavorano insieme a me e mi hanno accompagnato in questo percorso di crescita ma soprattutto a chi ascolta la mia musica e mi ha permesso oggi di ricevere questo riconoscimento.





Il lavoro di squadra è ciò che amo di più, penso a Mauro e Pippo ma anche al mio management Claudio Malfi con cui condividiamo obiettivi e soddisfazioni. E’ un successo non solo mio ma della musica napoletana nonché della mia etichetta, la Zeus, una casa discografica simbolo di questa città che per la prima volta ha ottenuto un disco d’oro. Evviva la lingua napoletana. E dico a tutti: “sognate sempre”».