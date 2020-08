Ancora contagi in Campania, nell’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi, sono risultati positivi 8 tamponi su 2.085 processati nella giornata di martedì, giorno a cui fa riferimento il dato.

Il totale dei contagiati dall’inizio della crisi quindi sale a 5.030 in Campania, regione nella quale sono in totale 341.031 i tamponi effettuati dall’inizio della crisi epidemica.







La percentuale di quelli positivi rispetto ai tamponi analizzati nella giornata presa in esame è molto bassa e si attesta allo 0,38%.

I muovi contagi si concentra in particolare a Portici dove la notizia di 7 casi positivi trovati di cui 2 bambini, appartengono a 3 nuclei familiari distinti ma collegati, ha destato preoccupazione. Il Sindaco Vincenzo Cuomo ha dato notizia dei nuovi casi, ma ha anche rassicurato la popolazione sulla circoscrizione del contagio stesso. Negativi i tamponi, eseguiti e processati in queste ore, a quanti hanno avuto contatti con i contagiati che sono stati subito isolati, impedendo sul nascere qualsiasi trasmissione.







Purtroppo ad aggravare la situazione anche la notizia di 2 decessi, per cui il bilancio dall’inizio dell’emergenza sale a 438 vittime.

Sono 4.198 i pazienti completamente guariti dal coronavirus. Nell’ultima giornata si registrano anche 4 guariti.

Aumenta il numero dei pazienti attualmente positivi e si attesta oggi a 394, due in più di ieri.

In Campania i pazienti ricoverati negli ospedali Covid che presentano sintomi da coronavirus restano 44. Solo 1 paziente in terapia intensiva, mentre al momento sono 349, tre più di ieri, le persone in isolamento domiciliare.









Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni: