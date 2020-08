4 AGOSTO 2020Beirut (Libano) una devastante esplosione all'interno del porto lascia 300.000 persone senza casa.Abbiamo raccolto due video direttamente dai canali del corrispondente internazionale per l'Independent, Borzou Daragahi. I video sono montati insieme e mostrano l'esplosione da due angolazioni diverse.Oltre al porto e alle infrastrutture di supporto alla logistica é stato distrutto addirittura l'edificio dove erano conservate le riserve di grano destinata a tutto il Libano.L'agenzia statale "NNA" ha comunicato che Pierre Achkar, presidente della Federazione alberghiera, ha confermato danneggiamenti del 90% degli alberghi della capitale libanese.Mentre ad "al-Jazeera" Mirna Doumit, presidente dell'Ordine degli infermieri di Beirut, ha confermato la distruzione totale di 3 ospedali di Beirut: "Abbiamo dovuto trasferire i pazienti in altri ospedali. Altri due ospedali sono parzialmente distrutti. E' una catastrofe". I feriti stanno ricevendo le prime cure nei parcheggi degli stabili ancora in piedi.Il governatore della capitale libanese Marwan Abboud afferma: "sembra quello che è successo a Hiroshima e Nagasaki…Quasi la metà di Beirut è distrutta o danneggiata".Il ministro della salute Hasan sta consigliano a tutti di lasciare la capitale perché i materiali pericolosi che ora sono presenti nell'aria potrebbero avere effetti a lungo termine mortali.Nel video si può vedere e sentire una doppia esplosione che ha devastato la città e ha ucciso almeno 100 persone, altrettanti dispersi e oltre 4.000 feriti. Si parla di danni per un valore di 3/5 miliardi di dollari e di 250-300 mila sfollati.FONTI:Borzou Daragahi, corrispondente internazionale per l'Independenthttps://twitter.com/borzou/status/1290678580897251330?s=19https://twitter.com/borzou/status/1290675854767513600?s=19

Pubblicato da Andrea Ippolito su Martedì 4 agosto 2020