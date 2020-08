La polizia municipale di Lettere procede al monitoraggio del territorio

Inizia la campagna di prevenzione per vietare l’accensione dei fuochi nei fondi privati. Qualche giorno fa infatti gli operatori della polizia municipale di Lettere, dietro varie segnalazioni da parte di alcuni cittadini residenti nel territorio, sono intervenuti per l’accensione delle sterpaglie.







Un cittadino aveva causato disagio ad altri residenti così é stato tempestivo l’intervento da degli operatori della municipale, i quali hanno intimato di spegnere il fuoco e di recarsi al comando dove sono stati presi provvedimenti.

Continuerà il controllo ed il monitoraggio da parte degli agenti soprattutto in questo periodo di forte caldo, anche perché in estate è assolutamente vietata l’accensione dei fuochi per le pulizie dei fondi.





Su Lettere procedono anche i controlli ordinari per far sì che le auto in circolazione fossero provviste di assicurazione, patente e revisione.

Gli uomini e le donne della polizia locale del comune di lettere sono agli ordini del cap. Natale Nastro, del vice comandante dott. Giordano Salvatore e l’Assessore alla Polizia Municipale Della Marca Angelo, insieme al sotto tenente dott. Vincenzo Passannante, il maresciallo ordinario Paola Cavallaro e l’agente Sorrentino Salvatore.